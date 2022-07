Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Raution tamma loistaa

Clover Meadow lähtee matkaan seiskaradalta, mikä ei ole pahin mahdollinen paikka varsinkaan suhteessa kilpakumppaneihin. True Noice on ulkopuolella ja Bugs Bunny Buzz takarivissä, joten Niko Jokela pyrkii pysymään alusta saakka molempien edellä. Hänellä on siinä loistava sauma onnistua, joten Clover Meadow on hyvä tukipilari heti kierroksen alkuun. Sen kunto on rautaa, viime juoksut ovat menneet haastaviksi, ja voitottomasta taulusta huolimatta tamma osaa olla ykkösenä maalissa.

Eeti oli aamupäivän perusteella toisen kohteen paras merkki. Keulaan ampuva Kleppe Spödå ja todennäköisesti sen rinnalle kiertävä Pärttyl ovat toki kovia vastustajia nousukuntoiselle Eetille.

Fancy Creek pystyy jatkamaan päivän pankkina voittokannassa. Viimeksi se yllätti valmentajansa vähän pelattuna ja nyt pitää varautua myös siihen, että Scorzone pystyy joko pitämään kärkipaikan hallussaan tai tulemaan selästä ohitse. Sen jättäminen ulos kuitilta ei ole järkevää.

Tästä kupongille: