Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Saalistaja iskee kärkipaikalle

Tuoreimmassa kisassa Boulder Predator ampui ulkoa kovaa matkaan, mutta ensimmäiset 250 metriä meni todella kovaksi. Kierros ennen maalia Some Come eteni rinnalle, eikä Boulder Predator pystynyt enää sen loppusuoran rutistukseen vastaamaan. Some Come onkin kulkenut voitosta voittoon, ja ihan niin kovaa vastustajaa Boulder Preadator ei tällä kertaa kohtaa.

Oikeastaan ideana on hakea toiseen kohteeseen yllätystä. Eniten pelatuimmat eivät ole erityisesti vakuuttaneet, kun vähemmän pelatuilla on potentiaalia nähtyä parempaan. Siksi alle 10 prosentin pelihevosia kannattaa ottaa mahdollisimman paljon mukaan.

Tästä kupongille