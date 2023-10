Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Selvä suosikki kelpaa

Hector Sisu kiri Bodenissa 3. sisältä hienosti kakkoseksi. Lähdössä olivat mukana Axel Ruda ja kumppanit, eikä Hector Sisulta ennakkoon odotettu juuri mitään. Hevosen esitykset ovat olleet kesän jälkeen erittäin hyviä, ja nyt se pääsee loistopaikalta matkaan suhteellisen sopivassa tehtävässä. Kaikki juoksupaikat käyvät, mutta pitämällä Kurri Jari Bokon ulkopuolellaan on Hector Sisulla paikka edetä kärkeen saakka. Bodenissa hevonen lähti yllättävän terävästi, joten Kari Alapekkalalla on hyvä sauma ajokkinsa kanssa koko matkan johtoon.

Kolmannessa kohteessa Kungen tuntuu nousevan turhan isoksi suosikiksi. Se on vahva jyrä, jolla on kuitenkin pitkältä pakilta riskitekijöitä matkalla kohti voittoa. Kiire tulee väkisin, sillä Kungenilla kestää avauspuolikas päästä vauhtiin, ja kovin vastusta Appesnabb kehittyy kaiken aikaa. Se onkin kaksikosta edullisempi merkki, joten kisa on mukava pelata kahdella merkillä. Paalun Vinnas Oberon on lahjakas, mutta se oli edelleen epävarman oloinen Rovaniemellä, ja nyt rima nousee kahden vastustajan osalta rajusti.

