Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Sopivampi vastus ja loistopaikka mahdollistavat voiton

Toissa kerralla Jimpeto Joyn aika oli 19,1akp ja sijoitus 11:s. Valmentaja Kari Lehtonen kommentoi sen startin jälkeen, että kilpailu meni pieleen lähdön uusinnan vuoksi. Ruuna oli vienyt ohjastajaansa uusitun yrityksen jälkeen aivan liikaa ja voimat hupenivat siihen. Viime kerralla Jimpeto Joy teki tämän päiväistä kovemmassa tehtävässä keulasta hyvän suorituksen, vaikka lopussa askel painoikin ja sijoitus tippui viidenneksi. Nyt on tarjolla mukava juoksu kärjen tuntumassa tai johtopaikalle, joten alle kymmenen prosenttia pelattua Jimpeto Joyta kokeillaan varmana asti.

Avauskohde koitetaan selvittää kahdella suosikilla. Toisessa kohteessa otetaan mukaan kengittä juoksevaksi ilmoitettu Ariston, joka olisi eturivistä ollut todella maistuva, mutta takarivistäkin se on mahdollinen menestyjä. Kolmas kohde on kimurantti kohde. Vähän pelatuista siinä otetaan mukaan Golden Gaia (2 %), Easy Come Easy Go (5 %) ja Chapitre Un (2 %). Päätöksen jättiyllätyshaku on Hiekan Lilian (1 %).

