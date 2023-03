Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Suosikit kelpaavat varmoiksi

Mobiilihepan valmenjakommentit

Lähtö 5, Toto5-2

Jukka Kauppinen: Liekehtii (13) oli hyvä viimeksi. Voltin kiemurat ovat sille aina haaste. Tavoitteena ehjä startti ja päästä radalle ennen rokotustaukoa.

Lähtö 7, Toto5-4, Duo-1, Troikka

Sari Vesala: Tagquer (1) oli viimeksi sairas ja laukkasi väsyneenä. Maratonilla ajetaan varmaan pienen paalun turvin ensin keulasta, hyvät hevoset takamatkoilta taitavat tulla ajoissa vetotöihin. Rahasija ja ehjä suoritus tavoitteena.

Pertti Niskanen: Castle In The Skyta (7) on liikuteltu rauhallisesti edellisen startin jälkeen, pääasiassa kävelyä. Varustemuutoksia ei tule.

Lähtö 9, Troikka

Sari Vesala: Zolaquer (1) oli viimeisimmässä startissa mainio, tuntui että virtaa jäi aika paljon. Palautui hyvin ja on ollut iloinen poika. Viimeistelyssä ok. Hevosen mukaan ajetaan, ja kaikki juoksut käy.