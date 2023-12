Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Suuret suosikit varmistetaan

Interlude Ferm on kieltämättä todennäköinen voittaja. Se tulee näkymään pelikannatuksessa, joten napataan sille Chased kaveriksi. Viimeksi sillä oli pito-ongelmia, mikä yhdistettynä energisyyteen maksoi keulajuoksulla voittoa ajatellen aivan likaa. Hevosella on kaikki hyvin, ja nyt selästä haastajalta on lupa odottaa terävää kiriä. Mikäli juoksussa pidetään tempoa, eikä Interlude Ferm pääse täysin konrtolloimaan tapahtumia, niin Chased on kirihetkellä vaarallinen.

Vapassi on yksi pankeista. Kilometriaikojen perusteella se vie lähdön keulasta nimiinsä. Kylmäverilähdöissä pitää kuitenkin aina muistaa, että kova takamatkalaisten rutiini on kerta toisensa jälkeen kääntänyt kentän maalisuoralla. Vapassi on nappisarjassa ansaitusti selvä pelipohja, mutta ideasysteemissä suhtaudutaan tasokkaaseen lähtöön avoimin mielin ja myös yllätystä hakien.

Goodwin Zet saattaa sekin olla omaa luokkaansa, mutta huippukuntoinen Mr Midnight kiinnostaa varmistuksena eniten.

