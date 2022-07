Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Taas valmis voittamaan

Harha-askeliin ei ole varaa, mutta BWT Get Ready ei ole sellaisia kahdessa uransa ensimmäisessä kisassa ottanut. Ori toimi hyvin Oulun voltissa ja Kuopiossa auton takaa, eikä valmentajan viestiä voi tulkita väärin, hevonen on tehnyt myös häneen vaikutuksen. Nuorella hevosella voltin kakkonen voi tietenkin koitua kohtaloksi, mutta etukäteen sellaisen turmion uhka ei vaikuta isolta. BWT Get Ready pystyy vielä kehittymään useampaan starttiin, ja siksi se on sopivan vähän pelattuna hyvä tukipilari.

Oikeastaan kierroksen jokaisen muun suosikin tappiolla on helppo spekuloida, vaikka kyseessä onkin nippu todennäköisiä menestyjiä. Volcanolla ja Torrent d’Invernellä on molemmilla vaara tehdä kuskista matkustaja, ja Interlude Ferm on vielä rutinoitumaton hevonen, joka saattaa ailahdella tai epäonnistua muusta syystä. Lähdetään siis ideavihjeessä varmistusten tielle.

Tästä kupongille: