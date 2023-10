Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Takarivi ei estä tukipilaria

Francis Coccola oli lähellä päästä Jokimaa Tekee Tähtiä -finaaliin, mutta johtavan takaa se ei aivan riittänyt kuin kolmanneksi. Harvatahtinen hevonen ei pystynyt muuttamaan lopussa rytmiään riittävän nopeasti ja näin edellä juossut Too Fit For You ja ulkoa kovaa kirinyt Ivory Donut olivat maalissa edellä. Suoritus oli kuitenkin oikein vahva, ja Mikkelissä ruuna hallitsi tapahtumia vakuuttavasti keulasta. Francis Coccola pystyy takarivistä huolimatta ykköseksi, eikä se ole lainkaan hassumpi tukipilari muutoin haastavalla Toto5-kierrokselle.

Diamonds Stars ei ole hävinnyt vielä koskaan. Kun sillä on kova tulos Mikkelistä ja kolme voittoa putkessa, niin todennäköisesti peliosuus jää vähintään riittävän kovalle tasolle. Oulun illan startti on sen uran toistaiseksi kovin tehtävä. Kun se vielä otti muutaman hapuiluaskeleen Mikkelissä maalisuoralla, niin tässä kohtaa kannattaa suhtautua pienellä varauksella Diamonds Starsin mahdollisuuksiin. Ne ovat toki hyvät, mutta ei jätetä hevosta sentään varmaksi.

