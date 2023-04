Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Tammanousukas palaa voittojen tielle

Seinäjoen tuorein suoritus olisi sekin saattanut päättyä ykkössijaan ilman yllättävää erhettä. Volsuma otti 3. ulkoa laukan 1600 ennen maalia, kun se olisi juuri edennyt mukaan kärkiryhmään. Tamma kulki viimeiset 1300 metriä 27,3-vauhtia, josta loppua uloimpaa kierrellen. Esitys oli kiitettävä, ja vastaavalla suorituksella tauolta palaava N.P. Liitotähti ja kumppanit ovat helisemässä. Tarjolla on heti kiihdytyksessä nopeita selkiä, eikä kisan keulahevonen ole todennäköisesti kirissä vahvoilla. Santtu Raitalan ajamana Volsuma on ehjällä suorituksella lähellä ykkössijaa.

Interlude Ferm on napannut kaksi edellistä 3100 metrin voltin voittoa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että suursuosikki on taas lähellä uusia temppunsa. Vastus on kunnioitettava, mutta ranskalainen vauhtikestävä Interlude Ferm on myös riittävän nopea, jos matkan aikana tulee tiukka paikka tehdä ratkaisuja. Vihje tehdään kahdella tukipilarilla, jolloin muihin kohteisiin pääsee ottamaan enemmän merkkejä lapulle.

Mainitaan, että päätöskohteen Scorzone palasi viimeksi Bodeniin tauolta, ja jäi 4. sisältä loppusuoralla pussiin. Jos suuryllätystä etsii, Scorzone voisi olla startti alla sellainen.

