Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Tukipilarista huutava pula

It's Raining Men juoksi viimeksi Number Onessa, jossa oli mukana muutama valtakunnan ihan kärkinimi. Suoritus ei ollut huono, sillä ruuna joutui kiertämään kovassa vauhdissa 2. ulkoa päätöspuolikkaan ulkoratoja pitkin. Hevosen valmentaja Kimmo Ahola antaa tätä kisaa ajatellen rohkaisevat kommentit.

"It's Raining Men ei ollut Number Onessa oikein hyvä. Se veti ilmaa, eikä etukenkien poisotto ollut välttämättä hyvä juttu. Sen suolistoa hoidettiin. Hevonen on pikkuisen arvoitus, mutta lauantain vedoissa se oli jo paljon pirteämpi. En tiedä, että onko se yhtä hyvä kuin Lahdessa, mutta toivottavasti sinne päin on. Hevosen pitäisi olla kolmen joukossa ehdottomasti", Kimmo Ahola kertoo.

Kaikki muut kohteet ovat useamman merkin lähtöjä. Kun lähtöjä arvioi, niin kaikki kohteet ovat Toto5-kohteiksi harvinaisen tasaisia, mutta myös tasokkaita. Suosikkeihin ei tänään pidä luottaa liikaa, vaan mikäli näkemystä on, se kannattaa hyödyntää mahdollisimman rohkeasti.

