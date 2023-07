Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Tulinen kiri yllätykseen

Sole Olee menetti Härmässä kaarteissa vauhtiaan, mutta tamma kiri maalisuoran joukon hänniltä vinhasti. Hevonen rakensi viime kaudella upean voittoputken, mutta illan kisaan se tulee kovin tasaisella tulosrivistöllä. Sole Olee on kuitenkin taas vahvassa nousivireessä, ja sen valmentaja Kirsi Nikka uskoo löytäneensä varustemuutoksilla keinot, jolla hevosen juokseminen kaarteissa helpottuu. Tuukka Varis pyrkii tarjoamaan tammalle selkäjuoksun mahdollisimman lähellä kärkeä, ja Sole Olee on valmis 1.13-tulokseen. Vauhdikas kirihevonen on kokeilemisen arvoinen, sillä sen peliosuus laahaa alamaissa, eikä vastus ole lopulta tamman kyvyille liian vaativa.

He Is Viktor on toinen Tuukka Variksen valtti Oulussa. Sekin on tipsihevonen, sillä tuore vauhdikas lopetus ulkokautta ei voinut jäädä huomaamatta. Kisaan on luvassa todella vauhdikas avaus, joten He Is Viktor saattaa ehti pitkällä loppusuoralla ykköseksi saakka. Ei olisi väärin tehdä kahta lappua niin, että Varis juhlii vähintään jommankumman ideahevosen kyydissä.

