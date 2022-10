Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Vastavarma suosikille

Lillamaggan hakee yhä kauden avausvoittoaan, joka saattaa tulla tässä lyhyen matkan kisassa. Tamma on väläytellyt kauden aikana useampaan otteeseen, ja viimeksi se oli pitkään vailla kiritilaa. Vapaan väylän löydettyään tuli Lillamaggan napakasti maaliin.

Lähdön suursuosikiksi on pelattu Uncia. Kyseessä on toki oikein voitokas menijä, mutta sen vire ei ole nyt tallitietojen mukaan tauolta parhaimmillaan. Lisäksi tämä startti on ennakkotietojen mukaan tarkoitus ajaa kengät jalassa, joka on ruunan kohdalla miinusmerkkinen asia. Valitaan Lillamaggan näillä tiedoilla vastavarmaksi.

