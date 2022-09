Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Vastavirtaan uimalla yritetään

Heti alkuun on todettava, että Zogo Match on todennäköinen voittaja. Toisaalta peliosuus on pilvissä, eikä tämä kisa ole ruunan tärkeimpiä tehtäviä. Armani Press on hirmukunnossa, ja Quick Vald on tauluaan parempi hevonen. Tämän kaksikon voi ottaa mukaan peleihin, mikäli kierrokselta haluaa yrittää setelirahaa ilman, että nostaisi panostasoa.

Avauskohteen pelisuosikki Interlude Ferm on huilannut reilun kuukauden Se oli Pihtiputaan voitossaan hyvä, mutta ei ihan sellainen kuin muutamassa aikaisemmassa voittostartissaan. Rahaa on tullut tämän vuoden menestyksen myötä reilusti, ja illan lähdössä Interlude Ferm on haavoittuvainen. Mikäli sekä Interlude Ferm ja Zogo Match voittavat, ei Toto5-lunastuksella pääse euroilla mässäilemään.

Interlude Fermin ympärillä on niin paljon kysymysmerkkejä, että sen tilalle lapulle otetaan vain M.T.Neutron ja E.V. Angie. Kumpikin kisaa rajussa nousuvireessä, joten suosikki saa pistää parastaan, mikäli mielii olla kaksikkoa edellä maalissa.

