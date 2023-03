Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Yksi pankeista jää tukipilariksi

Interlude Ferm oli mainio Tampereella, vaikka alle 15-vauhtinen kirilenkki kiihtyvässä vauhdissa takajoukoista ei riittänytkään ihan voittotaistoon. Ranskalaisori ei ollut väsynyt maalissa, ja kolmas kierros tekee sen tehtävästä Oulussa otollinen. Interlude Ferm voittaa hieman useammin kuin häviää, joten se on kolmesta pankista edullisin pelivalinta.

Iltapäivällä päivän pankki Mr Golden Quick oli 60 prosenttia pelattu, mikä tuntuu kohtuuttoman kovalta lukemalta. Sisäradan lähtöpaikaltaan se tuskin pystyy puolustamaan keulapaikkaa hallussaan, sillä Tapiro Jet osaa lähteä kovaa, eikä Oulussa muutenkaan ole helppoa kiihdyttää ykkösradalta. Mr Golden Quick oli Rovaniemellä mainio johtavan rinnalta, mutta ruuna ei ole uransa jokaiseen starttiin ollut yhtä hyvä. Kierros on mukava aloittaa ottamalla koko viisikko mukaan peleihin.

A Kind Of Magic oli Tampereen finaalikierroksella jäätävän hyvä johtaneen Father's Hopen rinnalta. Se nousi samalla seuraavaan divisioonaan, ja tuohon kisaan panostettiin erityisesti. Voi siis olla, että tänään A Kind Of Magic ei pysty johtavan rinnalta marssimaan kärkeen. Toki illan lähdössä on hyvät saumat keulajuoksuun, mutta esimerkiksi Roughenough Vice ja Pegasos Evo ovat todella kovaluokkaisia vastustajia. Siksi myös toinen päivän pankki saa varmistuksia rinnalleen.

Tästä kupongille: