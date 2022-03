Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Yllätyksiä toivotaan alkupäähän

Kahden varman taktiikka antaa mahdollisuuden hakea yllätystä kolmeen kohteista. Kylmäveristen volttiin napataan lapulle kaikki osallistujat, sillä kisa on altis vaikealle tulojärjestykselle. Hienosti viime kaudella kulkenut Lystilän Lento palaa tauolta, kuten myös vahvasti kulkenut Liisinko. Ei olisi yllätys, jos molemmat tekisivät kauden avaukseen vain tasaisen suorituksen.

Silica Bank on illan Toto5-pankki. Sen varmistaminen ei välttämättä ole aivan onneen, mutta ideasysteemissä lapulle haetaan kavereita mukaan.

True Noice on kolmella kierroksella vahvoilla. Mauri Jaaran ajokki lähtee juoksuradalta sen verran liukkaasti, että kotiradan ruuna saattaa päästä sujyvasti keulapaikalle. True Noice oli viimeksi alun kiertelyineen sitkeä neljäs johtavan rinnalta.

Mountain Maddox jatkoi viimeksi voitolle keulan rinnalta. Ori saattaa parantaa edelleen tänään otteitaan. Se voittaa lähtönsä melkein neljä kertaa kymmenestä, sillä aloittelijasta on välittynyt juoksijan leima, ja tämä sarja on sille vielä ihan nappilähtö voittosumman puolesta. Toki vastassa on muutama arvoituksellinen kykyhevonen.

Tästä kupongille: