Hevosurheilun Toto5-ideavihje Oulu: Yritetään kahta yllätystä

No Limit Royalty on häikäissyt tuoreimmissa starteissaan. Viimeksi se eteni 2. ulkoa 200 metrin matkalla 800 ennen maalia kärkeen. Loppumatkasta se rullasi kauas muiden tavoittamattomiin. No Limit Royalty kellotti kirilenkin 13,1-vauhtia. Vastassa oli ihan hyviä hevosia, eikä Thai Profit ole millään tavalla sellainen kilpakumppani, jota No Limit Royalty ei pystyisi lyömään.

Mauri Jaara saattaa tyytyä suosiolla Thai Profitin selkään, sillä ihan parhaimmillaan No Limit Royalty on silloin, kun se saa säästää räjähtävän pätkän loppuun. Keulapaikka ei ole mikään bravuuri hevoselle, mutta varsinkin taktiikkajuoksussa sekin käy. Pelikannatuksessa ei ole nousun varaa.

Mc Lee on toinen tukipilari. Se kiri kiri Seinäjoella 4. ulkoa viimeiset 700 metriä hienosti 12,9-vauhtia. Tuon startin perusteella paluu voittokantaan on lähellä. Kasirata ja korkea pelikannatus ei tietenkään ole mikään paras mahdollinen yhdistelmä, mutta muista kohteista on hankala löytää näkemystä kapeilla ratkaisuilla.

