Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Ankkurikohteen suursuosikki varmistetaan

Pelillisesti yksi illan kiinnostavimmista lähdöistä on T5-rivin päättävä mailin ryhmä. Siinä pelaajien suurta suosiota nauttiva Zumuman saa systeemiin varmistuksena nousukuntoa esittäneen Gold Narvan.

Alipelatuksi jäänyt Niko Jokelan ajokki teki viimeksi raskaalla radalla ryhdikkään esityksen. Keulahevosen kupeelta viimeisen takasuoran alussa keulaan porhaltanut ruuna oli pitkään kiinni ykkösrahoissa, mutta ei kyennyt vastaamaan tasaisemman juoksun saaneen M.T.Master Donin loppuvetoon.

Gold Narva on eturivin nopeimpia ja saanee Porin ensimmäisen kurvin selvittäessään paikan Zumumanin selästä.

Neljännessä T5-kohteessa matkana on 2609 metriä. Harri Koivusen tällä kerralla ajama Zest Boy on juoksuriippuvainen hevonen. Se huomioiden ruuna on noussut turhan suureksi suosikiksi. Viimeksi keulahevosen rinnalta kovasta matkavauhdista kolmanneksi kamppaillut Farfallone on pienillä prosenteillaan kisan mahdollinen totopommi.

Toto-kupongille tästä linkistä