Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Kahdesta vara valita

Loistovireeseen äitynyt Macce on myös Porissa lähdön todennäköinen keulahevonen. Viimeksi Pilvenmäellä ulkoradaltakin johtopaikalle singahtanut Kari Venäläisen ajokki joutui vetämään kierroksen 14,5-kyytiä ja kamppaili siihen nähden mainiosti toiseksi kovan Let’s Get It Upin tuntumassa.

Nyt painetta langettanee vahvaotteinen BWT Gazeau, joka on tehnyt Hannu-Pekka Korven valmennuksesta kaksi sijoitustaan parempaa esitystä. Ensin Vermossa ori juuttui koko matkan ajaksi kolmannelle radalle ja teki loistodebyytin kamppailtuaan loppuun saakka totosijasta. Forssassa se pakitti alkumatkalla ja jäi kauas kärjestä. Nelivuotias kiri kuudennesta ulkoa rehdisti ulkoratoja pitkin neljänneksi. Porissa Ari Moilasen ajama BWT Gazeau saa viimekertaista paremman voittosauman ja nostetaan varma-ajatukseksi eturivin mainiolta paikalta, mistä se edennee hiillostamaan Maccea.

Toto-kupongille tästä linkistä