Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Kaksi varmaviritystä loppulähtöihin

Etenkin päätöskohteen Edwin Orden on pelillisesti kiehtova varmavalinta. Kyvykkään oriin voittosumma ei karttunut merkittävästi vielä 3- ja 4-vuotiskausilla, mutta rahasarjoihin se on hyviltä lähtöpaikoilta kova tekijä sekä Porissa että myös jatkossa. Jatkuvasti autolähdöissä surkeilta lähtöradoilta juosseelle oriille arpa oli pitkästä aikaa suosiollinen ykkösradan muodossa. Edwin Orden on aiemmin osoittanut lähtevänsä tarvittaessa ripeästi matkaan, joten johtopaikka kiinnostaa varmasti Hannu Torvista. Ennakkoon kovin uhkaaja, Hannu Korven tallista aloittava Coktail Cake, starttaa takarivistä.

Viimeksi Jokimaan 75-kisassa Edwin Orden oli 12-radalta tukalan tehtävän edessä, eikä sille lopulta tullut kuudennesta ulkoa mahdollisuutta kärkikahinoihin. Hyvän loppuvedon hänniltä esittänyt ori on selkeästi tuloillaan saatuaan talvitauon jälkeen kaksi starttia.

T5-4:ssa vauhtikestävä Arctic Crown on pelivalinta takarivin Space Odditya vastaan. Kaksikko on kerännyt leijonanosan lähdön peliprosenteista. Kauden alkustarteissa Arctic Crown on jäänyt väkivahvoista esityksistä huolimatta vaille täysosumaa, mutta tilanne korjaantunee perjantaina. Jokimaan 75-startissa 11-radalta aloittanut Pekka Korven valmennettava kiersi kiihtyvässä vauhdissa rehdisti neljännestä ulkoa neljänneksi.

Toto-kupongille tästä linkistä