Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Kapean pelin paikka

Ennakkoon T5-rivin tasaisimman kakkoskohteen peliprosenteista valtaosan on kerännyt kolmikko Leonard Rohkea - Renoo - Lammin Matias. Pienellä peliosuudellaan etenkin paalun Hotville ja pisimmän pakin kovavireinen kaksikko Vektorin Valo - Karkki Rols on syytä mahduttaa peleihin. Hyvin menestyvän Hotlinkin veli ja tallikaveri Hotville on nousevana suomenhevosena ja Antti Teivaisen nyt ajamana paalulta kiinnostava pelihevonen. Seinäjoella se esitti keskijoukoista vahvan kirikierroksen ja ehti neljänneksi ennätysajallaan.

Päätöskohteessa yllättäen eniten peliä kerännyt Dont Say Nay jätetään T5-systeemistä pois. Keulavoittoon tähtäävä Porla Futura, kyvykäs Mico Mick sekä Teivaisen luotsaama Vikens Ultra kelpaavat mukaan kapeaan riviin.

