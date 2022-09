Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Kirihevosten varaan

Varmana toimii päätöskohteen Karlo, joka kilpailee nyt aikatasoituksessa, jossa vastuksen taso on paljon normaalia kevyempi. Janne Bährendin voimanpesä palasi viimeksi Tähtisekin voittamassa lähdössä tauolta ja tuli juosten sisään. Startti varmasti avasi paikkoja.

Kakkoskohde vedetään rohkeasti kahdella takarivin hevosella, joiden voittosaumoja mahdollinen kova avaus nostaisi tuntuvasti. I Keep My Word kiri Forssassa viimeiset 700 metriä 12,1-vauhtia. Tauolta palava Activist kukisti Turun voitossaan muun muassa Jakob K Bokon. Ruunalla on hyvä luokka, ja se päässee nyt hyviin tarkkailuasemiin kärjen lähelle.

