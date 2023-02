Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Marginaalit kääntyvät voitoksi

Jatkuvasti tiukoissakin tehtävissä kärkikahinoihin puurtanut Karlo on ottanut vuoden viidessä startissaan kolme kakkossijaa, mutta nyt ruunalle tarjoutuu ennakkoon parempi voittosauma kuin pitkiin aikoihin. Ennätysperusteisessa tasoituksessa kierrettävää on vähän. Alkutaipaleella aina verkkainen Karlo kiersi viimeksikin hänniltä viimeiset 1200 metriä vahvasti perille ja nousi neljänneksi.

Viimeksi keulahevosen rinnalta kirikierroksen 14,5-vauhtia ykköseksi porskuttanut Let Her Go varmistetaan lyhyessä ryhmässä. Teivon välistartissa kolmannesta ulkoa 14,0/600 metriä ja pitkään ilman selkää kirinyt Embossed Lemon saa nyt kolmosradalta otollisen voittosauman. Yllättäjäehdokkaaksi tarjotaan 12-radaltakin BWT Duracellia, joka teki jo viimeksi ammattikuskin ajamana pirteän loppuvedon ja kiri toiseksi.

Toto-kupongille tästä linkistä