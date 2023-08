Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Nousuvireinen varmahaku

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Cathy Johansson: Hila's May Day (15) oli astetta parempi jo Riksussa. Vielä on kuitenkin parannettavaa ihan totokolmikkoa ajatellen. Toivotaan suunnan olevan ylöspäin.

Lähtö 3

Marinka Salminen: Austin (6) teki ihan järkyttävän hyvän esityksen viimeksi. 1300 metriä kolmatta rataa ja vielä loppusuoralle saakka oli mukana voittotaistossa. Koitettu tässä välissä pitää hevosta vain tyytyväisenä, tuntuu että meni startista eteenpäin. Pari kovaa on vastassa, mutta huippuiskussa on meidänkin hevonen.

Marinka Salminen: Vähän veikkaan, että kun auto irtoaa, tyttörukka Callela Lionelin (9) selässä on vain matkustajana. Kuski on käynyt muutaman hiitin kotona ratsastamassa, ja näillä näyttää synkkaavan hyvin. Vähän vei lähtörata kyllä odotuksia, sillä montéssa tämä on suorittanut aiemmalla valmentajalla oikein hyvin.

Lähtö 5

Emma Väre: Prickly Rose (6) teki viimeksi oikein hienon esityksen, sen jälkeen kotona kaikki hyvin. Lähtöpaikka sopii.

Lähtö 10

Emma Väre: Scorpion Comery (11) teki viimeksi taas hyvän juoksun, vaikka voittikin vaan niukasti. Kotona välissä kaikki hyvin, ja odotan korkealle tuoltakin.