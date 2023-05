Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Parempaa on luvassa

Poriin (Toto5) valmenatajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 7, Toto5-4 Duo-1 Troikka

Emma Väre: Yuvarajah (8) oli ekaan starttiin tauolta oli just sellainen kuin ajattelinkin, kotona tuntuis että meni siitä eteenpäin. Paikka on huono mut matka on plussaa, nyt eka kertaa vetopallot jotka toimi kotona oikein hyvin.

Kouvolan (Toto4) valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 4

Marko Majaniemi: Olen ollut tyytyväinen Sublime Soan (1) treeniotteisiin, joskin kovavauhtisia harjoituksia ei ole pystynyt ajamaan kovien pintojen vuoksi. Sublime Soa on hyvä hevonen näihin sarjoihin. Onnistuneella ja laukattomalla juoksulla uskon tamman pystyvän kärkipään sijoituksiin.

Timo Ahtiainen: Afterglowlla (4) oli pieni huoltotauko, jatkaa samassa kunnossa kun aiemmin.

Lähtö 5

Sanna-Kaisa Liukkonen: Maisteri Jutilalle (10) laitetaan vetolaput.

Lähtö 6

Ismo Korhonen: Viimeksi lähtölaukka. Nyt toivotaan ehjää starttia. Jinx (1) ei varmaan lähde lujaa, mutta sisäradalta saa hyvän juoksun ja tilojen tullessa voi vähän pärjätä. Edestä rautakengät vaihdettu alumiinikenkiin.

Lähtö 4, Toto4-1

Karita Kotikulma: Gambler Hossin (6) viime startti oli tosi huono. Hevonen ei jostain syystä yrittänyt yhtään, eikä ollut omalla tasollaan. Syytä ei ole keksitty, joten kouvolan startti on arvoitus. Terve ja pirteä kotona ajossa.

Kari Savolainen: Truthisouttherellä (11) kaikki sujunut Vermon jälkeen hyvin. Siinä jäykistyi lihaksistaan loppukurvissa, oli vielä oikein voimissaan. Syytä on etsitty, ja ehkä jotain keksittykin. Toivotaan kovasti tamman suorittavan tasollaan Kouvolassa.