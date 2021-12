Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Pelivalintoja heti avauskohteeseen

Yllätyshakuja kannattaa poimia peleihin jo avauskohteesta, jossa etenkin Kretonki on kerännyt vaisusta välistartin esityksestä huolimatta liian paljon kannatusta. Sen sijaan keulasta usein venyvä Siriliisi sekä kiinnostavan kuskimuutoksen myötä Rankkari ovat lähdön alipelatuimmat alle 10 prosentin peliosuuksilla.

Myös toisen kohteen Gabriella La Renta (noin 9%) sekä T5-4:n Catahecassa Zest (n. 4%) ja He Is In (n. 19%) ovat jääneet alipelatuiksi.

