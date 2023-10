Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Satakunnan spesialisti tahdittaa

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Ilona Mäkinen: Dodii (5) parantaa tauolta vähitellen ja alkaa oppia montehommaa. Juossee taas kärkipäässä ja odotetaan hyvää sijoitusta kolmen neljän joukkoon. Sama varustus kuin ennenkin.

Ari-Jukka Lehtimäki: Shelby Ray (12) kärsi kesällä allergiasta. Toivotaan että kelien kylmetessä hevonen palaa tasolleen.

Lähtö 4

Ilona Mäknen: Kato Kato (7) oli viimeksi hyvä. Nyt ikävä lähtöpaikka mailille. Otetaan alku tarkkaillen ja yritetään kiriä lopussa. Rahasija sopiva tavoite.

Nina Wallden: Come On Day (8) on tullut tosi hyvään kuntoon ja voi pärjätä. Viimeksi Forssassa hevonen tuli 12,5 loppu suoraa mutta jäi yhden hevosen taakse.

Lähtö 6

Jarno Kallionpää: Henriette Sisulla (9) otettiin viimeksi tietoinen riski ja yritettiin alussa eteenpäin, mutta tammaan tuli lapuilla aivan liikaa virtaa eikä päästykkään auton takaa lainkaan normaalisti liikkeelle. Se lähtö kannattaa unohtaa.

Lähtö 8

Christa Packalén: Marie Milille (2) tuli viimeksi laukkoja kun oli niin paineissaan ja balanssikin oli väärä sille kelille. Treeneissä kaikki normaalisti mutta on ajettu treenit rauhassa ettei kuumenisi liikaa. Pyritään totoon.

Lähtö 9

Tuomo Ojanperä: Calla Hat Trickillä (7) tuntuu olevan kaikki kunnossa ja huolimatta huonosta lähtöpaikasta mahdollisuudet kolmen joukkoon ovat olemassa.