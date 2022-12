Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Tammavarman tulosrivi hämää

Viimekertaisella keskipitkällä matkalla Leonore Crown jäi toiselle radalle, kun keulassa Criminal Acella hirtti kaasu pohjaan. Avauspuolikkaan kympin avaus sekä kovavauhtinen kierros olivat lopulta liikaa kummallekin. Leonore Crownin valmentaja Jouni Kivelä kertoi, että tuolloin myös kostea ilma vaikutti negatiivisesti tamman otteisiin. Kivelän mukaan kuiva keli ja pikkupakkanen sopisivat tälle parhaiten, ja sellaista on perjantai-illaksi Poriin ennustettukin.

Kyvykkään Leonore Crownin tulosrivissä ei voittoja näy, mutta syyskauden aiemmat esitykset kielivät nousukunnosta, ja tässä ykkössija on tamman ulottuvilla. Ennakkoon kovin vastustaja Unelmako starttaa 12-radalta. Leonore Crown on ripeä avaaja, mutta suoraan johtopaikalle se ei välttämättä pääse. Sisäpuolelta lujaa lähtevälle Don’t Say Naylle todennäköisesti vetoapu kuitenkin kelpaa. Niin ikään eturivistä lähtevälle Criminal Acelle haetaan ensisijaisesti selkäjuoksua.

