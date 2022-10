Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Varma vaikeimmasta kohteesta

Juha Nurmisen Kalistaja Kalle juoksee vasta uransa kuudennen startin. Ori on esittänyt hyviä lahjoja, ja sen pohjat on vielä täysin katsomatta. Esimerkiksi viime startin 31,1-ennätyksessä hevosella jäi rutosti varaa. Onnistuessaan Kalistaja Kalle kamppailee voitosta. Avauskohteesta erikoismaininnan ansaitsee tauluaan oleellisesti paremmassa iskussa kilpaileva I Keep My Word.

