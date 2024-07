Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Varmoilla alkuun

Uransa toukokuun lopussa aloittanut Mansester teki heti hyvän vaikutuksen tultuaan kirikierroksen Shackhills Vikingin kannoilla 16,3-kyytiä. Viimeksi hevonen ei ollut terävimmillään, vaikka teki 6. ulkoa redein kirin, mutta siihen löytyi selkeä syy. Mansester starttaa ensi kertaa auton takaa tositoimissa, mutta harjoitustiedot lupaavat hyvää.

”Hevonen oli räkäinen viime Vermon starttiin, juoksi siellä siksi vähän puolittaisena, ja siihen nähdenhän hevonen oli tosi hyvä siinäkin”, Ilona Mäkinen taustoittaa. ”Siltä puhkesi vallankin startin jälkeen räkää, ja käytettiin hevonen tähystyksessä klinikalla. Syötettiin sille viikon sulfakuuri ja limaa irroittavaa, että saatiin se pois. Hevonen vähän köhi jo alkukesästä siitepölyistä johtuen, ja se jäi sille jotenkin hiukan päälle, mutta se saatiin hoidettua nyt onneksi pois. Mansester käytettiin nyt maanantaina Teivossa ja saatiin siellä autolähtöharjoitus. Ori lähti siitä tosi hyvin ja hienosti ainakin sivusta katsoen. Hyvillä mielin lähdetään Poriin.”

”Perjantaina sillä on hyvä paikka, ja jos askeleet osuu neloradalta lankulle, niin ei muuta kuin ajaa eteenpäin. Katsotaan mihin Mansester siinä riittää, mutta kyllä se täyden matkan viittätoista menee, kun kaiken järjen mukaan se on nyt parempi kuin viimeksi. Tämä on hyvä varsa.”

