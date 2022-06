Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Vastavarma suosikille

Porin rivin varma-ajatukseksi nostetaan kovaluokkainen Alien Hill. Tamma kiersi viimeksi Vermossa päätöstuhannen 12-kyytiä ja teki plus-merkkisen avausstartin neljän kuukauden tauolta, vaikka jäi loppumetreillä ulos totosijalta. Avauskierroksen verkkainen tempo ei ollut temperamenttiselle tammalle mieleen, sillä se menee hitaassa vauhdissa paineissaan. Ennakkoon torstain lähdössä yhtä verkkaista tempoa ei ole odotettavissa, sillä vauhdinpitäjiä eturivissä riittää. Suosikki Indyana Jonessille Porin kurvit lisäävät jonkin verran laukkariskiä.

”Alien Hill teki tauolta oikein hyvän suorituksen Vermossa”, Juho Ihamuotila summaa. ”Matkavauhti ei ollut tälle hevoselle paras mahdollinen, kun se oli turhan paineissaan ja meni topakasti selässä, mikä söi sitten lopusta. Tauon takia ei haluttu vielä ajaa matkalla eteenpäin. Hevosella oli ylipaineisuuden kanssa ongelmaa viime vuonna. Se piti kääntää ajoissa reissuun, jos vauhti meni hiljaiseksi. Alien Hill ravasi nyt paremmin kuin ennen taukoa missään lähdössä.”

”Porissa taktiikka on Ollin (Koivunen) käsissä, miltä tamma tuntuu auton perässä ja millä tuulella se on, kun tämä on persoonallinen tapaus. Startti teki hevoselle hyvää, ja voittoa yritetään, kun sillä pitäisi ehtiä monenlaisella taktiikalla. Selästä tamma tulee tosi kovaa.”

