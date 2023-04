Hevosurheilun Toto5-ideavihje Pori: Viime startin saa unohtaa

Stardust Comery on osoittanut pystyvänsä voittoon monenlaisella juoksulla. Myös keulahevosen rinnalta, joka ei ole perjantain T5-avauksessa huono juoksupaikka: tärkeintä olisi päästä alkumatkasta ennakkoon kovimman kilpakumppanin Perfect Chapmanin etupuolelle. Startin saatuaan ja voitontahtonsa myötä Stardust Comerylta voi odottaa nyt vahvaa panosta.

Muista T5-kohteista löytyy alipelattuja hakuja. Sellainen on erityisesti ensimmäistä kertaa urallaan avojaloin mailin ryhmässä starttaava Fayette Sisu. Myös seuraavan kohteen Vuaran Viima on vaatimattoman tulosrivinsä sekä pelijakauman perusteella kiehtova varmistus suosikki Viesmannille. Viimeksi hänniltä maalisuoralle tultaessa laukannut Kipinöivä on jäänyt T5-4:ssa turhan pienelle peliosuudelle pidemmän matkan suosiessa epävarmaa tammaa. Päätöskohteeseen yllättäjää jahdataan revityksen turvin.

