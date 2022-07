Hevosurheilun Toto5-ideavihje Rovaniemi: Kokkolan ruuna ryöstöretkellä

Ideavihjeen varmaksi nousee neljännen kohteen Conrads Kickoff. Sen tuorein suoritus Seinäjoella viiden hevosen minilähdössä oli mainio. Santtu Raitala ajoi päättäväisesti kohti keulapaikkaa. Valjakko lisäsi tempoa tuntuvasti päätöskierroksen alkaessa ja päätöspuolikkaalla Raitala löi hanat kaakkoon. Nyt kyytiin hyppää rauhallinen Ville Pohjola, ja hän varmasti sopii hyvin viisivuotiaalle ruunalle. Lähtöpaikka on mitä parhain ja Monica kolppasen valmennettavat ovat huippukunnossa juuri nyt.

Mielenkiintoiseksi homman tekee se, että Rovaniemeltä lähdetään hakemaan pisteitä Nordic Cupin kokonaiskilpailua ajatellen. Conrads Kickoff on kolmantena, ja johtonimi Count Marcel valitsi Vieremän kisan startikseen. Kakkosena pisteissä oleva Timber Vice on mukana, mutta ainakin Seinäjoen perusteella se on tällä hetkellä Conrads Kickoffia selvästi perässä. Se ei tällä hetkellä ole ihan parhaimmillaan ja näistä asetelmista Conrads Kickoff on selvästi todennäköisempi menestyjä. Motivaatio menestyä on erityisen kova, koska tarjolla on yksittäisen kisan lisäksi hyvä sauma päästä käsiksi kokonaiskisan parhaisiin palkintoihin.

Vastustajista vauhtikestävä Special Gun kulki toki vahvasti laukkojen välissä Seinäjoella, mutta sillä on omat kysymysmerkkinsä matkassa. Conrads Kickoff on maistuva tukipilari ideavihjeeseen.

