Hevosurheilun Toto5-ideavihje Rovaniemi: Loukusan tammalle ensimmäinen

Tilanteeseen on sauma saada kello 19.10 alkaen muutos, sillä Toto5-pelin avauksessa Zetaime vaikuttaa todennäköisimmältä voittajalta. Viisivuotias kiri Oulussa 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 14,6-vauhtia. Tamma tuli hyvin maaliin saakka, joten vire riittää ilman muuta kärkisijaan. Zetaime avaa lujaa, kuten Torniossa 21. elokuuta nähtiin. Toisaalta viimeksi tuli sisäradalta lopulta laukka, joten Zetaimen kiihdytykseen pitää laskea epäonnistumisriski.

Vastustajista ennakkoon kovin All Wild Dreams sai ulkoradan, mikä ilman muuta vaikuttaa voimasuhteisiin. Zetaime kelpaa illan tarjonnasta tukipilariksi, vaikka vastusta on ihan riittävästi tasaisessa lähdössä.

Torrent d’Inverne on oikeastaan ainoa mielekäs vaihtoehtovarma, mutta sen saama alustava pelikannatus on noussut jo selvästi yli kipurajan. Mikäli ruuna on raiteillaan, se on toki lähellä kiertää takarivistäkin ykköseksi.

Tästä kupongille: