Hevosurheilun Toto5-ideavihje Rovaniemi: Pikamatkojen illasta keulavarma

Uransa ainoan voittonsa kesällä 2020 ottanut Perry Breezer oli viimeksi keulapaikalta ihan sinnikäs ja kesti Next To Wheelsin ja Mill Divan jälkeen pronssille. Vastus aavistuksen helpottuu, ja Perry Breezer jatkaa tänään keulataktiikalla. Lisäksi se on ilmoitettu juoksevan tänään ilman kaikkia kenkiä ja myös puolta kierrosta lyhyempi matka tätä vastusta vastaan on sille eduksi. Kakkossuosikin asemaa prosenteissa nauttiva Mika Jauholan ajokki jää ideavihjeen varmaksi.

Avauksessa President Lindy on lähellä keulavoittoa, mutta varmistetaan jättisuosikki sen takana matkaavalla Cupido Sisulla. Kolmanteen yllätysmerkkinä mukaan Rekooli. Yksi suosikeista Fiktus laukkasi välistartissaan maanantaina viimeisellä takasuoralla sekä maalisuoralla, mutta vaikutti muuten edelleen hyväkuntoiselta. Neljännessä yllärihaut ovat takarivin One Touch, Beddinge’s Pride ja Chaptire Un. Lähtöpaikat ovat mailille haastavat, mutta ei ole ihan mahdotonta, että ensimmäinen kierros oli tällä eturivin kokoonpanolla 11–12-kyytiä, mikä avaisi sauman yllättäjille.

