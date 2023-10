Hevosurheilun Toto5-ideavihje Rovaniemi: Pikkupakkasessa kahdella varmalla

Rovaniemellä satoi sunnuntaina hiljalleen lunta, mutta maanantaiaamu Mäntyvaarassa avautui -2 asteen pakkasessa ja korkeintaan muutaman millin lumipeitteessä. Päivän aikana lämpötila nousee vain niukasti plussan puolelle, ja laskee taas ravien alkaessa miinukselle.

Molemmille tukipilareille olosuhteet tuntuisivat ainakin ennakkoon sopivan. Le Wildgritter kilpailee huippuvireessä, ja sen kohdalla voi tietenkin spekuloida hankalilla olosuhteilla treenaamisen näkökulmasta. Ongelma on kuitenkin Pohjois-Suomessa muillakin, ja hevonen ei tarvitse mahdottomasti liikettä pysyäkseen vireessä. Maria Kurttila on ohjastajana kisan etevimmästä päästä, ja hevoselta löytyy vauhtikestävyyttä riittävästi tämän kisan korkkaamiseen. Toki tilanne vaikeutuu, jos Revince pääsee ravilla matkaan ja sitä kautta keulapaikalle.

Chased on päivän pääidea. Kuopiossa 11,4-vauhtinen kiri viimeiseltä sijalta ulkoratoja pitkin oli huima, ja aloitus Suomessa on ollut vakuuttava. Chased on erittäin nopea, joten sille kurakeli olisi ollut mahdollisesti suuri haitta. Mikäli hevonen vain pysyy rauhallisena, se pystyy nitistämään Helanin ja kumppanit.

