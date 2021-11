Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoelle: Vahva loppukausi saa jatkoa

Jenni Raappanan Vilivillis oli toissa kerralla Toto75-lähdössä keulapaikalta vahvasti toinen ja hävisi vain Pauhikselle. Viimeksi juoksupaikka oli 2. sisällä Landen Paukun takana, ja siitä Vilivillis oli varmasti taas hopealla. Tänään ei ole vastassa Pauhiksen tai Landen Paukun veroista hevosta. Vilivillis kiihdyttää kärkipaikalle, mistä sitä on vaikea ohittaa. Alustavissa prosenteissa Liinan Liekki on kerännyt eniten kannatusta ja Vilivillis toiseksi eniten. Vaikka Liinan Liekki on vahvassa vireessä, Vilivilliksellä on erinomainen mahdollisuus se kukistaa.

Toisessa kohteessa starttaa kierroksen pankki Dusktodawn Boogie, joka on ollut eittämättä ikäluokkansa paras tamma. Kokeillaan ideavihjeessä kuitenkin varmistaa se. Lapulle otetaan nouseva nimi Kiikku’s Cashier ja viimeksi erittäin vahvasti ulkoratoja tulittanut Lake’s Diana. Kolmannen kohteen yllätyshaku on Amille Annabel. Päätöskohteesta jäi aamupäivällä pois Magazine Match, ja sen tilalle lapulle nousi varahevosena Kyle Web.

Toto-kupongille tästä linkistä