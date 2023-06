Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Ennätyskisa ei kerro koko totuutta

Hannu Kamppurin valmentama sekä ohjastama Take Care meni viimeksi uudeksi ennätyksekseen 16,0ake, mutta ei ollut kuukauden starttivälillä terävimmillään ja jäi suursuosikkina neljänneksi. Sitä ennen tehdyt kilpailuesitykset olivat vakuuttavampia. Eturivin toiseksi ulommainen lähtöpaikka ei ole miellyttävä, mutta juoksun jollain tavalla onnistuessa ja otteiden terävöityessä 4-vuotias tamma pystyy voittamaan. Alustava peliprosentti sillä on 13.

Avauskohteen yllätyshaku on Terno Grönstrandin valmennuksesta aloittava Aron Fritz, jonka 29-ennätys ei vastaa hevosen kykyjä vielä ollenkaan. Toisena kohteena ajettava tammadivisioonakarsinta pelataan leveästi. Alle kymmenprosenttinen Roseland on vaarallinen, vaikka se lähtee liikkeelle takarivin uloimmalta paikalta. Kolmannessa kierroksen pankki Suven Sametti on erittäin todennäköinen voittaja, mutta haetaan potinnostoa ja otetaan Lakan Leija kaveriksi.

