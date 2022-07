Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Epäonnistuminen alla aliarvostettu

Ensimmäinen kohde on amatööriohjastajien SM-liigaa, missä eniten peliä on kerännyt takarivin Zen Fondant. Se on hyvässä vireessä, mutta enemmän peleissä maistuu Mika Rintalan ohjastama Aurora’s Dream, joka on osaamiseltaan Zen Fondantia parempi. Rintalan elämänkumppanin Tiina Koskisen valmentama 5-vuotias tamma voitti toissa kerralla johtopaikalta hyvällä suorituksella varmasti ajalla 13,4aly. Viimeksi sisäradan lähtöpaikalta se laukkasi jo ennen lähtölinjaa ja tuloksena oli hylkäys pitkästä laukasta. Jos Aurora’s Dream tänään ravaa, sitä on vaikea voittaa.

Toisen kohteen pelihevosista Fiktus vetäytyi viivalta. Olisi iso yllätys, jos voitto Nordic Cupin osalähdössä lipeäisi Lennon Venkulan, Vapassin ja Mattilan Eemelin ulkopuolelle. Kolmannen yllätysmerkki on Lainaks, ja neljännessä Evaluate on ihan kiinnostava, vaikkei se hyvä viimeksi ollutkaan. Päätöksessä Polara on periaatteessa sopivassa seurassa, mutta ei viime kisat loistokkaita ole olleet, ja viimeisimmästä voitosta vierähtänyt aikaa jo yli kaksi vuotta. Yli 25 prosentin kannatuksella Polarasta pelataan ideasysteemissä ohi, ja lapulle mahtuu suosikki Hotlinkin johdolla paalun kolmikko.

