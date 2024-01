Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Epäonnistumiset laskevat kannatusta

Seinäjoen perjantain Toto5-kierros vaikuttaa selväpiirteiseltä, mutta koitetaan saada isompi lunastus suojaamalla suurimmat suosikit ja valitsemalla hieman riskialtis varma.

Tukipilarina toimii Black Crystal, joka toissa kerralla laukkasi johtopaikalta voimissaan 500 metriä ennen maalia ja viimeksi keulan rinnalta toiseksi viimeisessä kaarteessa. Valmentaja Aleksi Kytölä kertoi ruunan kärsineen toissa kerralla murenevasta radasta, mutta viime laukkaan hän ei osannut syytä sanoa. Vikaa hevosesta ei ole löytynyt, ja kun kunto on kohdillaan, ei muuta kuin uutta putkeen. Black Crystalin alustava peliprosentti on aamupäivällä mukavan maltillisesti 22.

Toiseen kohteeseen lätkäistään mukaan kaikki yhdeksän hevosta. Kolmannessa iso suosikki Knows Mana suojataan Madeleine Messillä, Mister Providentillä, Astrid Brolinella ja Amazing Maylla. Neljännessä kohteessa Xeven Leader saa kaverikseen Careless Guyn, jolla on paljon parannuspotentiaalia edellisistään. Päätöksen suuren suosikin Show Must Go Onin seuraksi otetaan tauluaan parempi Just Massive.

