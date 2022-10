Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Huoltotauko palautti hyvälle tasolle

Avauskohteessa kokeillaan yksinäisenä merkkinä 4-vuotiasta Amongst Starsia, joka oli toissa kerralla derbykarsinnassa mainio kolmas. Viime kilpailussa 10. syyskuuta Torniossa taso ei pysynyt ihan yhtä loistokkaana, ja sen jälkeen ruuna jäikin huoltotauolle. Valmentaja Kari Lehtonen raportoi, että Amongst Stars treenaa hyvin ja on yleensä pärjännyt heti tauolta.

Toinen kohde on tasainen tammataisto, jossa otetaan kaikki kymmenen lapulle mukaan. Kolmannessa kohteessa yllätyshakuina toimivat Hertta-Loviisa ja viimeksi Tuomo Laurilan valmennuksesta heti uudella ennätyksellään debytoinut 6-vuotias Ypäjä Norppa. Neljännessä kohteessa arvoon haetaan selkeää korotusta viime kilpailuissaan mitalitaistosta laukanneilla Coltrane Fridolla ja Plastic Bagilla.

