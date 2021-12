Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Kakkossuosikkina liikeidean paikka

Ville Pohjolan tallista kuukausi sitten montévoitolla aloittanut Quite A Rock pystyy kuntonsa perusteella menestymään myös kärrylähdössä. Viimeksi Kaustisella se laukkasi voltista pahoin ja menetti pelin, mutta kulki sen jälkeen taustalla välikierroksen 13-vauhteja ja 1900 metriä 15,3.

Nyt juostavasta 2600 metrin matkasta Quite A Rockilla ei ole tuoretta kokemusta, mutta sama tilanne on myös usealla vastustajalla. Kakkossuosikkina se on lähdön kiinnostavin pelihevonen ja samalla sopiva yritysvarma.

Totokupongille tästä linkistä