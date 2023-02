Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Kausi jatkuu puhtaalla pelillä

Markus Takaluoman valmentama 5-vuotias Count Romeo omaa kelpo kyvyt ja pystyy nousemaan sarjoissa. Se napsi viime vuonna 16 kilpailustaan kuusi mitalisijaa ja avasi tämän kautensa helpolla keulavoitolla. Lähtörata on takarivin uloimpana surkea, mutta kirissä pitäisi olla tarjolla hyvää vetoapua. Kirikyky Count Romeolla on tähän seuraan kärkiluokkaa, ja se pystyy sen avulla kaikki tänään kukistamaan. Alustava peliprosentti Takaluoman suojatilla on 17.

Toinen ja kolmas kohde pelataan varman päälle. Kolmannessa Ville Kallen ja Nylandin pitkä 60 metrin takamatka antaa muillekin mahdollisuuden. Jättiyllätykseen kapasiteettia omaa Bietro, joka ei ole hetkeen onnistunut, mutta huipputasollaan kilpaillessaan ja ravia mennessään se pystyy paljoon. Neljännen kohteen yllätyshaku on viimeksi vaisusti esiintynyt, mutta loppuvuodesta useamman pirteän kisasuorituksen tehnyt Quick Right.

