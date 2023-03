Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Nestori voittovuorossa?

Viimeistä kauttaan juokseva 12-vuotias That’s Man on esiintynyt säännöllisesti kilpailleena hyvin läpi talvikauden. Useimmat vuodet ruunan uralla ovat jääneet rikkonaisiksi vähäisillä starttimäärillä, ja nykyvireen taustalla on parempana pysynyt terveystilanne. Perjantain lyhyessä ryhmässä moni sen vastustajista tulee tauolta – mukaan lukien toinen pelihevosista Peggy Gou. Vastus ei muutoinkaan ole That’s Manin viime starttien veroinen, joten ruunalla on ulkoradan lähtöpaikasta huolimatta otollinen tilaisuus iskeä ykköseksi.

Selkäjuoksulla Niko Jokelan ajokki on kehittänyt kovia loppuvetoja takapareistakin. Lähtö on tasoltaan erittäin epätasainen, ja vauhdikkaan lähtijän voi uumoilla saavan nyt iskuasemat läheltä kärkeä. Toissa kerralla pikamatkalla 12-radalta lähteneenä That’s Man ehti kaukaa kuudennesta ulkoa voittajan tuntumaan kirittyään 700 metriä 13,6-kyytiä.

