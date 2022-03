Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Startti alla valmis voittamaan

Juha Länsimäen ohjastama Speedy Scion palasi viimeksi Teivossa tauolta ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka sijoitus olikin vasta neljäs. Nyt 5-vuotias joutui seiskapaikalle, mutta kyseessä on alkuun satsatessa todella nopea lähtijä, joka voi hyvin ottaa keulapaikan näinkin ulkoa. Speedy Scion on rahasarjoihin oikein pystyvä menijä ja on tähän paikkaan aliarvostettu – varmaksi.

Riville haetaan arvoa varmistamalla kierroksen suuret suosikit. Maistuvimpia yllättäjämerkkejä ovat toisen kohteen Maze Match ja neloslähdön Very Gone Face.

Toto-kupongille tästä linkistä