Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Startti vetristi tarpeeksi

Reilut 28 000 euroa tänä vuonna tienannut ja kaikin puolin vaikutuksen tehnyt 5-vuotias Endless Story palasi viimeksi reilun kolmen kuukauden tauolta ja oli tasainen. Ohjastaja Veli-Erkki Paavola kommentoi, että tamma oli sellainen kuin hän odottikin. Hän uskoo Kuopion tapaninpäivän Toto75-kierrokselle tähtäävän Endless Storyn parantavan paljonkin, kun se saa startteja kroppaansa. Sitä pääsee pelaamaan tänään kakkossuosikkina, sillä Furiosan keulavoitto kerää kannatusta. Endless Story on kuitenkin Furiosaa kapasiteetiltaan parempi, ja kun oletus, että startti vei Pirjo Miettusen silmäterää eteenpäin, jätetään Endless Story ideavihjeen tukipilariksi.

Avauskohteeseen revitetään merkkejä. Muutaman prosentin kannatuksen keränneistä mukaan otetaan Fastizz Am ja Pious Donation. Toisessa kohteessa Onnen Mies on tasonsa pitäessään vahvoilla, mutta varmistellaan ideavihjeessä pienen laukkariskinkin vuoksi se Siirin Ellillä ja Lennolla. Päätöskohteen yllätyshaku on Viksun Lilja.

