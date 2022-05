Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Suosikit eivät kelpaa varmaksi

Toisessa kohteessa kisaava Siriliisi on hyvässä vireessä, vaikka taulun sijoitukset ovat 4–8. Toissa kerralla se hävisi neljän hevosen minilähdössä Parvelan Retulle, Nylandille ja niukasti nytkin mukana olevalle Hipatsulle. Suoritus oli hyvä, kuten myös viimeksi, jolloin se puski 3. sisältä rehdin loppuvedon. Juhani Inkisen valmennettava pystyy avaamaan johtopaikalle, mistä se olisi vaikea lyötävä.

Toinen varmavalinta Stonecapes Topgun omaa hyvän kapasiteetin, ja se on ollut mukavasti 21 startissaan 13 kertaa kolmen parhaan joukossa. Ruuna hyötyy valmentaja Saku Mikkolan mukaan kesäkeleistä, ja kolmen kuukauden treenitauko sillä sujui hyvin. Lähtöpaikkakin on yhdeksän hevosen lähdössä takarivissä ihan mukava, joten ruunalla on hyvä mahdollisuus kiriä lopussa voittoon.

