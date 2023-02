Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Suurimmat suosikit suojataan – ja yhdestä ohipeli

Kaksi T5-lähdöistä juostaan pikamatkalla. Lämminveristen lyhyen ryhmän kovin suosikki on voitokas Caviarinho, joka starttaa ensimmäistä kertaa urallaan 1600 metrin matkalla. Siihen nähden Hannu Hietasen ajokki on noussut turhan suureksi suosikiksi. Viimeksi se painui lähtökiihdytyksessä tänäänkin vastassa olevan That’s Manin selkään, mistä iski lopussa tilaa saatuaan ykköseksi.

Eturivissä on nyt muita nopeita avaajia, ja juoksusta tullee Caviarinholle huomattavasti kuluttavampi kuin viimeksi. Ulkoradaltakin alkuun panostaa nopea Southampton Sea, joka palasi pari viikkoa sitten tauolta ja on startin saatuaan varottava. Oulussa se latasi ulkoakin johtopaikalle, jonka luovutti täydellä matkalla pois. Sisäradan Thirdtimestrike on sekin huomioitava varhain. Oulussa tamma laukkasi tototaistosta maalisuoralle tultaessa. Sitä ennen ensimmäisessä Suomen startissaan se ei voinut mitään kirissä That’s Manille.

Toto-kupongille tästä linkistä