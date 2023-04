Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Suurin jännitys heti alussa

Pertti Taskisen Castle In The Sky kävi kolmanneksi viimeisessä kilpailussaan liian kuumana, ja sen seitsemännen sijan tuoneen startin voi sivuuttaa. Kaksi viimeisintä kisaa sillä on kolmen kilometrin matkoilta, ja molemmissa Castle In The Sky lopetti sisäratareissun jälkeen pirteästi napaten sijat kolme ja neljä.

Tänään on mahdollisuus päästä paalulta 2.–3. sisällä, mistä ruuna pystyy 2600 metrin kilpailussa yllättämään. Castle In The Skyn peliprosentti on alustavasti viisi, ja kun ideavihjeessäkään ei ole järkevää varmistaa kierroksen megasuosikkia Mandela Zonia, lätkäistään toiseksi varmaksi yllätysvaihtoehto.

