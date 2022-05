Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Taktiikka ja sijoitus vaihtuvat

Matti Vainionpään valmentama 5-vuotias Arvix All voitti neljänneksi viimeisimmän kilpailunsa selkäjuoksulla. Sitä seuraavassa se kiri selästä edelleen hyvin tämän iltaista kovemmassa lähdössä ja sijoittui viidenneksi. Sen jälkeen se on juossut kaksi viimeisintä johtopaikalla ja ollut viides sekä kuudes.

Arvix All pystyy hakemaan johtopaikan tänäänkin, mutta nyt olisi tarjolla mainio selkä suosikki Leonore Crownista, jonka takaa on kiva koittaa maalisuoralla. Leonore Crownin pitääkin olla suosikki, mutta Arvix Allia kiinnostaa ideavihjeessä kokeilla varmana asti, sillä suosikin kannatus on yli 65 prosenttia.

Avauskohteessa Shackhills Master on vahvoilla, jos vain pääsee kiihdytyksestä ravia ja juoksu edes jollain tavalla onnistuu. Varmistellaan sitä kuitenkin, ja lappukavereista löytyy alle 10-prosenttisista Macchiato ja viime kerrasta tasoaan nostava Brave Scion.

Toisen T5-kohteen suosikki Sävel-Meri on aika keulariippuvainen, eikä myöskään suoritusvarmin, joten varmistukset ovat paikoillaan. Niistä ainakin Snapander on neljällä prosentillaan aliarvostettu.

Toto-kupongille tästä linkistä