Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Tasonnosto mahdollistaa voiton

Kylmäveristen Suomen cupin karsinta on tasainen ja tasokas. Joriini on lähdön paras hevonen, mutta sillä on takamatkaa 60 metriä ja ennakkoon pahimpiin vastustajiin 40 metriä. Vilivillis on kisan nostohevonen. Sitä on fiksailtu helmikuun alun startin jälkeen, ja ruunan pitäisi olla nyt parempi. Se on voltista vauhdikas avaaja, jolla on täysin realistinen mahdollisuus yhden paalun valjakon lähdössä 20 metrin takamatkalta keulajuoksuun. Siitä Vilivillis pystyy venymään voittoon asti. Päivällä peliprosentti on kymmenen tietämissä.

Avaukseen ideamerkkeinä mukaan tauolta tuleva General Moneymaker, viimeksi kivasti kirinyt Mama’s Golden Girl ja viime vuonna 15-tuloksiin pystynyt Magic Monroe.

Kolmannen kohteen Cape’s Captain ei ole oikein onnistunut, mutta sen osaaminen riittää tämän kertaiseen tehtävään ihan varmasti. Viime kerran keulasuoritus ei ollut sitä, mihin rahkeita on.

Päätöskohde vaikuttaa Lake’s Actionin ja Lexus Dreamin poisjäännin myötä vahvasti Titon ja Thai Profitin väliseltä väännöltä.

